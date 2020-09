La heroica acción del elemento de rescate fue aplaudida por internautas tras ser colgado el video en el que se aprecia su escalada a la aventura.

Amazing Roof Rope Rescue by A firefighter from Lad 30 in Harlem today. Epic Work & teamwork in order to help save a life & helps remind us of why we are called NY’s Bravest! pic.twitter.com/XIdml3DUEc

— Mike Vincent Meyers (@BC9MVM) September 1, 2020