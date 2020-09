Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Joaquín Guzmán Loera apeló su cadena perpetua, a través de un escrito entregado por su abogado, ante la Corte del Segundo Distrito en Nueva York.

Mark Fernich comentó que el supuesto impulso de juzgar a un personaje así, por natural que sea, “debe resistirse” e indicó que “una promesa fundamental del sistema de justicia penal, es que incluso los peores entre nosotros merecen ser juzgados y castigados legalmente”.

«No puede ser evitado por los medios, por la histeria o el miedo alrededor de un individuo en particular.

«No reescribimos las reglas ni tiramos el libro porque el acusado es un archienemigo público. En todo caso, los hacemos cumplir con más vigilancia: para dominar las pasiones populares, condenar el flagelo de la justicia popular y ensalzar la supremacía del estado de derecho” dijo el abogado.

El legajo que, según fuentes cercanas a Guzmán Loera, él mismo ayudó a elaborar desde su reclusión en la Supermax de Colorado, plantea “diez errores legales” que ocurrieron durante su juicio, por lo que Fernich envió información adicional que resguarda “la cantidad y complejidad de los problemas y la magnitud de lo que está en juego».

“Usted me quitó la posibilidad de un juicio justo” reclamó el Chapo Guzmán al juez Brian Cogan en la audiencia donde le fue leída su condena a cadena perpetua el pasado 17 de julio del 2019. “Ya que usted y el gobierno de los Estados Unidos me enviarán a donde nadie jamás escuche mi nombre, aprovecho para decir: aquí no se hizo justicia y quedó en evidencia que Estados Unidos no es mejor a otros países corruptos”, finalizó el Chapo en carta leída en aquella jornada.

Las diez fallas que alega la defensa de Guzmán Loera inician desde el momento en que un tribunal de distrito “denegó ingresar una moción” de Guzmán Lorea, quien alegaba “violaciones de especialidad en su extradición de México a Estados Unidos”. Una más refiere que el gobierno colmó al acusado de restricciones previas al juicio “sin precedentes” como retenerle información confidencial, además de las “medidas administrativas especiales y opresivas”, como el confinamiento solitario y una “onerosa orden de protección” que violo los derechos de la quinta y sexta enmienda y el debido proceso obligatorio que da vía a un juicio justo.

Asimismo el equipo que juzgó al sinaloense, desde el análisis de Fernich, erro al acusar conspiraciones de asesinatos relacionados con drogas, “admitiendo excesivas pruebas de violencia gráfica en su apoyo”. En otro punto dicen que el gobierno “interceptó conversaciones telefónicas inculpatorias irracionalmente adscritas a Guzmán” violando de ese modo la cuarta enmienda, mismo derecho constitucional que se violó cuando “el gobierno buscó ilegalmente mensajes de texto inculpatorios”, presuntamente relativos a Guzmán y “los descargó sin tener el poder para emitir garantías de búsquedas de datos electrónicos”.

La apelación también recuerda que el juez Cogan desechó la moción ingresada en su momento por la defensa de Guzmán Loera que señalaba violaciones de dos miembros del jurado que aceptaron haber monitoreado las noticias relativas al juicio según relató la revista Vice.

Además, acusa la filtración que hicieron los investigadores del FBI a varios medios, en los días que el jurado debatía, y que señalaban, sin pruebas, que El Chapo abusaba de menores de edad.

El documento alega sobre el abuso del tribunal que desestimó las capacidades del acusado al no permitirle examinar y dejar avanzar su idea de que “su juicio no había sido justo y requería uno nuevo”. Destaca que la condena de Guzmán debe revertirse igualmente porque su “abogado principal cayó en conflicto de interés” y pide que el caso se reponga “ante un juez y en un distrito diferente”. Fernich remata argumentando que «el juicio del Chapo Guzmán se vio empañado por excesos y extralimitaciones desenfrenados, tanto gubernamentales como judiciales, recursos innecesarios si realmente era el capo extraordinario, insistían sus adversarios».

El abogado prometió que en las siguientes dos semanas enviará al tribunal el legajo de pruebas que sustentan sus dichos, con lo cual se abre una nueva etapa en este proceso.

Con información de: milenio.com