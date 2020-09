Ocupación hotelera repunta en Matamoros

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Arely López Galicia

Matamoros, Tam.- Aun cuando en Matamoros se mantiene en la fase uno en esta contingencia por la pandemia del covid-19, se ha presentado un ligero repunte en la ocupación hotelera, de alrededor del 20 por ciento.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, Delfino Cantú Salazar aseguró que hay algunos establecimientos que presentan una ocupación incluso hasta del 30 por ciento, no son por días prolongados, es por uno o dos, pero ya es algo favorable para este sector.

“Nosotros tenemos la esperanza de que para finales de año nos repunte la ocupación hasta llegar a un 50 por lo menos a como estábamos hasta antes de esta contingencia sanitarias”, dijo.

Destacó que por el momento llegan algunos grupos que están por uno o dos días, siendo algo que ayuda a “respirar” a este sector, considerando que los gastos no paran en cuanto al servicio eléctrico, agua, nóminas y otras necesidades que se tienen en estos negocios.

Indicó que para diciembre se espera que haya un repunte, el turismo de fin de año es lo que pudiera salvar un poco a este sector que ha sido golpeado por la pandemia del Covid-19.

Manifestó que pese a que Matamoros no es lugar turístico, se empieza a tener ligero repunte en la ocupación hotelera y eso es bueno; aunque el porcentaje no es constante, pero dijo, eso ya es ganacia.

Cantú Salazar comentó que al ser Matamoros una ciudad de negocios, han podido detectar que orillados por la pandemia, muchos empresarios y agentes de ventas, ahora lo manejan todo por internet.

Por último, dijo que las autoridades les dieron permiso de abrir más sus negocios, pero no se ganan nada pues la gente no viaja, no vacaciona, no visita y es lo que sucede con muchas otras áreas en donde se les permite la apertura de negocios pero a los que la gente no acude por temor a la pandemia.