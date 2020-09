Apuñalamiento en Inglaterra deja una persona muerta

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un incidente en la ciudad inglesa de Birmigham, se registraron varios apuñalamientos, dejando como saldo una persona muerta y siete heridos.

La policía ha confirmado que no hay indicios que indiquen que se trate de un acto terrorista.

La Policía de West Midlands ha abierto una investigación por asesinato. También resultaron heridos de gravedad un hombre y una mujer, y otros cinco sufrieron heridas menores.

“Creemos que los incidentes, ocurridos entre las 12:30 y las 2:20 h local, están relacionados y estamos haciendo todo lo posible para hallar a los responsables”, señala la policía.

El superintendente jefe, Steve Graham indicó que están tratando de hallar a los autores e intentan entender exactamente que pasó, igualmente piden al público que se contacten si tienen información relevante

Un testigo dijo a BBC Radio Live que la disputa se trató entre dos grupos de chicos, después de una noche de fiesta, también escuchó insultos racistas.

La policía calificó el incidente como grave, llamaron a la calma y mantienen la vigilancia en la zona.

El ministro de Exteriores, Dominic Raab, comentó en un programa matutino que no ha “recibido información” que “vincule los apuñalamientos” con un caso de terrorismo.

El primer ministro, Boris Johnson, lamentó lo sucedido y exhortó a quien tenga información colaborar con las autoridades.

“Mis pensamientos están con los afectados por el terrible incidente ocurrido anoche en Birmingham. Mi agradecimiento a los servicios de emergencia que están trabajando arduamente en el lugar. Cualquiera que tenga información debe contactar a la Policía de West Midlands.”

