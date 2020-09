‘Golpetea’ UIF a rivales de la 4T: Brasil Acosta

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Rubén Jasso

Cd. Victoria.- Lamentando que el Gobierno Federal utilice sus instituciones para “golpetear” a quienes considera rivales políticos, el diputado federal priísta, Brasil Alberto Acosta Peña, considera sumamente necesario que el presidente Andrés Manuel López Obrador se enfoque realmente en los problemas que aquejan a México y busque la manera de resolverlos, en lugar de gobernar a base de ocurrencias.

En entrevista vía telefónica para El Diario de Ciudad Victoria, el legislador por el estado de México y quien es el dirigente de Antorcha Campesina en esa entidad, dio a conocer que él es uno de los diez afectados por el congelamiento de una cuenta bancaria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Santiago Nieto Castillo.

Acosta Peña dijo que lo grave del asunto son las acusaciones sin sustento que hace la UIF, y al acudir en busca de una explicación, no le dieron las respuestas que esperaba, remarcando que fue una institución bancaria la que le informó sobre el bloqueo de su cuenta y no una instancia oficial.

“La carta que me mandó el banco decía que me tenía que presentar a la UIF a aclarar la situación, yo llegué como ciudadano, no llegué con mis cartas de diputado, (pero) nadie me recibió, me mandaron a una oficina que se llama Oficialía de Partes y ahí me dicen que me iban a comunicar con un funcionario para que me explicara el proceso y lo único que me dijeron fue que tenía que presentar un oficio por escrito presentando mis alegatos”.

El diputado federal priísta agregó que en medios de la capital del país apareció una entrevista del titular de la UIF, quién sin fundamento, dice, lo señala a él y a otros dirigentes de incurrir en operaciones con dinero de procedencia ilícita.

“Me encuentro una nota de Santiago Nieto en la que dice que en coordinación con la Fiscalía del estado de Puebla y del estado de México, así dice la nota, nos habían bloqueado las cuentas de dirigentes de Antorcha Campesina, organización que al margen de la ley, dice Santiago Nieto, ha recibido dinero en efectivo”.

Ante esto, el propio legislador pidió informes en su estado natal sobre una supuesta investigación en su contra, algo que negaron las autoridades mexiquenses, asegurando que hay un evidente dolo en todo este asunto.

“Afirmar que has recibido dinero en efectivo de manera ilícita es muy fácil, demostrarlo es muy difícil y con decirlo no lo demuestra, el señor Santiago Nieto lanza acusaciones sin demostrarlas”.

Brasil Alberto Acosta va más allá y asegura que detrás de estas acusaciones se encuentra el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, quien ve enemigos políticos por todos lados y su intención sería debilitarlos de cara a los comicios del 2021 en esa entidad, en donde se renovará el Congreso local y las alcaldías y el mandatario se encuentra bastante debilitado políticamente.

“Resulta que por órdenes de Barbosa en Puebla acusan a Antorcha ante la UIF y la UIF hace uso de sus recursos publicitarios para denostar a sus enemigos, porque a mí no me han llamado hasta ahorita ante ningún juez ni me han demostrado que haya usado recursos de procedencia ilícita”, dice el diputado tricolor.

Y agrega: “Queda claro que si hay una coordinación entre Barbosa y la UIF para atacar a Antorcha, entonces sí sabemos que la UIF si se coordinó con la Fiscalía de Puebla, pero también sin pruebas”.

El legislador federal también señala al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por permitir que se realicen estas prácticas de “golpeteo” por medio de las instituciones del Gobierno para desacreditar a quienes ellos ven como sus enemigos.

“La Cuarta Transformación persigue a sus enemigos, pero tiene en su casa un ‘cochinero’ y no hacen nada, entonces por eso se demuestra (que es) una persecución política”, puntualiza.