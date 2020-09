Libros se entregan sin ninguna condición: SET

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

A dos semanas de haber iniciado el ciclo escolar 2020-2021, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) reporta que la entrega de libros a los niveles de educación básica se ha realizado sin contratiempos ni reportes de condicionamiento en ninguna escuela pública.

La dependencia precisa que van acorde con la programación de envíos por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), que a la fecha ha entregado más del 60 por ciento de los ejemplares requerido para este ciclo.

«El último reporte, en la Coordinación Estatal de Libros de Texto Gratuito se han recibido en los almacenes estatales dos millones 670 mil 566 ejemplares, lo que representa el 61 por ciento de los libros esperados», informó Magdalena Moreno Ortiz.

La subsecretaria de Educación Básica de la SET, añadió que a la fecha los libros recibidos han sido asignados a diversos planteles de educación preescolar, primaria y secundaria en sus tres modalidades, generales, técnicas y telesecundarias.

«Como es de todos conocido la entrega de libros no tiene ningún costo para los padres de familia, es completamente gratuita para todos los niños, niñas y adolescentes inscritos, por lo que su entrega no deberá de ser condicionada a ningún tipo de pago de cuotas y no tenemos al momento ningún reporte en ese sentido», comentó.

Moreno Ortiz agregó que en este proceso como en todos los trámites presenciales que se realizan en los planteles, se aplican los protocolos sanitarios establecidos tanto en su recepción, traslado y entrega a los padres de familia.

Finalmente, detalló que entre los materiales educativos, hay libros y folletos ilustrativos para padres de familia y maestros; así como también se dispone de libros en formato Braille en primaria, secundaria y telesecundaria para invidentes y Macrotipo para personas con debilidad visual.