Celoso apuñala y mata a su ex pareja

Río Bravo, Tam.- Una mujer fue asesinada de varias puñaladas por su ex pareja sentimental de quien se había separado.

Paramédicos de la Cruz Roja de Río Bravo acudieron hasta el Fraccionamiento Riveras del Bravo, para atender a Lucila “N” quien presentaba diversas heridas por arma blanca que le costó la vida.

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al lugar donde se entrevistaron con Daniela «N» de 22 años residente de la Colonia Azteca, quien dijo ser hija de la persona fallecida.

Explicó que como a las 23:00 horas del día 06 de septiembre, le marco por teléfono su mamá y le dijo que Lalo estaba ahí, y dijo: “Lalo vete de aquí ya vienen.

Agregó que enseguida escuchó por el teléfono que dijo Lalo: “ya cuélgale” y que eso le pasaba por haberse burlado y se reía, decía que si no era para él no iba a ser para nadie y después ya no se escuchó nada.

Finalmente dijo que hace un mes se separaron y su mamá empezó a rehacer su vida y Lalo la amenazaba mediante llamadas telefónicas y le decía que si no era para él no iba a ser para nadie.

Posteriormente se dirigió a la casa de madre y la encontró sin vida dando aviso al número de emergencias 911.

En el lugar se localizó un cuchillo con manchas hemáticas, y sobre el homicida se desconoce su identidad debido a que se dio a la fuga.