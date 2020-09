Este es tu Horóscopo Diario

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Lee el horóscopo de este lunes siete de septiembre.

Aries

Te resultara fácil explicarle a alguien eso que ahora sientes con tanta intensidad y que aflora en ti como nunca antes. En una sensación placentera y una emoción muy interesante que te hace mucho bien. Si lo compartes, aún será mucho mejor.

Tauro

Hay días que no estás en un tono de inspiración elevado y no te apetece hacer demasiadas cosas ni tomar ninguna iniciativa y hoy será uno de ellos. No debes preocuparte demasiado, mañana lo verás todo mejor. Déjate llevar por cierto aburrimiento.

Géminis

Te sentirás mejor en lo que respecta a alguna pequeña molestia física que te está dando un poco de guerra. No es que sea muy grave, pero sí es cierto que debes vigilarlo de cerca, pero estás en el buen camino. No te dejes llevar por el sedentarismo.

Cáncer

Es muy posible que no te fíes de un asunto legal u oficial del que estás pendiente porque hay cosas que no están nada claras y haces bien. Llama, investiga, busca toda la información que haga falta. Y no tomes ninguna decisión sin consultar.

Leo

Te sorprenderá alguna noticia relacionada con la salud que esperabas y que va a ser francamente positiva, así que de ese aspecto de tu vida todo va a volver la tranquilidad. Esto te dará un empuje especial, y querrás celebrarlo con gente a la que quieres.

Virgo

Poca importancia es la que debes darle hoy a todo lo que pase a tu alrededor porque realmente no te debe de importar nada y debes seguir a lo tuyo. Procura que la discreción sea tu lema para esta jornada. Lo demás, es lo aleatorio y no esencial.

Libra

Considera que no siempre pueden salir las cosas a tu gusto y que tendrás que asumir que hay personas que te llevan la contraria y que además pueden actuar por encima de ti. Hoy te toparás con una de ellas. Mantén la cabeza y el ánimo frío.

Escorpio

Has tenido algún que otro sobresalto este verano con un tema familiar que ahora ya empieza a estar más tranquilo y con otra perspectiva más positiva. Alguien va sentir empatía por ti con este asunto complicado. Una conversación te ayudará mucho.

Sagitario

Alguien quiere algo que tu tienes y sabe cómo conseguirlo. No debes dejarte presionar en ningún caso y más si se trata de dinero o bienes de algún tipo. Sus planes pueden verse desbaratados muy pronto si actúas con inteligencia y prudencia.

Capricornio

Organiza un plan para el tiempo que viene, al menos las semanas siguientes que serán un poco complicadas en lo familiar. No tires la toalla si te resulta complicado, lo que debes hacer es pedir ayuda. Procura desconectar de todo durante un rato.

Acuario

Mantendrás muy alto hoy el ánimo y el espíritu y eso te permitirá superar cualquier escollo que hoy se presente. Tu autoestima se va a reforzar mucho y sonreirás al lado de una persona que te demuestra su empatía. Sigue por ese camino.

Piscis

Un logro personal significa mucho para ti, aunque es posible que ahora veas que se aleja porque no te atreves a dar un paso y hablar francamente con una persona. Debes de tener valor y hacerlo cuanto antes. No será tan difícil y te acogerá con respeto.