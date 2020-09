Regresa Messi a entrenamientos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Este lunes se sintió un reencuentro tenso al incorporarse Lionel Messi al grupo del FC Barcelona luego de su reciente intento infructuoso de abandonar el club culé.

Messi apareció conduciendo en la ciudad deportiva Joan Gamper justo después de las 16:00 (14h00 GMT), constató un periodista de la AFP, para asistir a su primer entrenamiento junto con el nuevo técnico azulgrana, Ronald Koeman.

El futbolista argentino concedió una explosiva entrevista el viernes al medio Goal.com en la que anunció que continuaba en el Barcelona para evitar ir a juicio, pero fue muy crítico con la directiva del club.

Señaló que la decisión llevaba pensándola mucho tiempo, que se lo había comunicado al presidente y él siempre dijo que al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no terminó cumpliendo su palabra.

El argentino, de 33 años, no había acudido la semana pasada a los primeros entrenamientos del Barcelona como una señal de que había decidido salir.

El astro argentino finalmente cedió en sus propósitos. Optó por no acudir a la justicia para protestar por exorbitante cláusula de rescisión de 700 millones de euros, pero no tembló a la hora de acusar al presidente Bartomeu de haber incumplido su promesa de haberle dejado irse si ese era su deseo.

El argentino regresa y presumiblemente lo hará sin su amigo Luis Suárez, y sin Arturo Vidal, con los que Koeman no cuenta, según los medios, y que podrían continuar sus carreras en el futbol italiano.

Messi fue visto por última vez con los colores azulgranas fue en los cuartos de la Champions, cuando el Bayern Múnich, a la postre vencedor, eliminó al Barça con un histórico 8-2.

