Xico no ha sanado Victoria, la tiene en agonía: Coparmex

José del Carmen Perales Rodríguez

A dos años de iniciada la administración municipal que encabeza Xicoténcatl González Uresti, «Ciudad Victoria lejos de estar sanada está en agonía, está incómoda, está desasolada», aseguró el empresario local Mario Flores Pedraza.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), comentó lo anterior y acusó que el actuar turbio del Gobierno municipal ha tenido graves repercusiones en la situación económica y social de la Ciudad.

«Ya han transcurrido dos años de trabajo de la actual administración municipal y seguimos esperando a que se cumplan las promesas de campaña», señaló.

Entre éstas citó que no se han eliminado los parquímetros, no se han conectado las tres victorias, no se ha modernizado la calle Hidalgo, no se ha creado el tren de pasajeros Victoria-Santa Engracia.

«Tampoco se han tapado los baches, no se ha construido una Ciudad de conocimientos, no se ha detonado el desarrollo económico, así como tampoco se ha erradicado la corrupción ni el amiguismo», añadió.

Asimismo Flores Pedraza aseguró que el 2020 comenzó mal a partir de que el gobierno que encabeza González Uresti, hizo y aprobó un presupuesto mal balanceado donde se privilegia muchos servicios intangibles.

«Pero no sólo eso, también el arrendamiento de maquinaria a costa de la obra y la inversión pública, además de que los escándalos de corrupción de esta administración ya son abundantes, pues casi a diario se descubren más empresas que ya están siendo investigadas por las autoridades en materia anticorrupción», añadió.

El dirigente del Sindicato Patronal añadió que la práctica desleal y corrupta con la que se asignan las compras y las obras por parte de este Gobierno, resta competitividad al sector empresarial de la Ciudad y la hunde más en la grave crisis económica y social que atraviesa.

«Es cierto que se han creado mil 184 empleos formales en lo que va del año en Victoria, pero esto es gracias a las medidas que hemos tomado el empresariado para no dejar morir nuestro negocio, más no por las deficientes políticas públicas de la administración municipal», aseguró.

Finalmente Flores Pedraza señaló que «Victoria es uno de los municipios menos creativos en busca de soluciones, para amortiguar los impactos económicos y sociales que ha generado la pandemia.