La temporada 2020 de la NFL está por comenzar en unos días. Los aficionados están contentos con el regreso del futbol americano.

Una de las incógnitas de la próxima campaña es como van a manejar las protestas de jugadores en contra de injusticias sociales.

Según medios de Washington se señala que un jugador de los Vaqueros de Dallas dijo que la franquicia les ha dado la luz verde para poder arrodillarse durante el Himno Nacional.

Eric Trump, hijo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, desaprobó la idea en redes sociales.

Football is officially dead — so much for “America’s sport.” Goodbye NFL… I’m gone. https://t.co/FSJeyvsql3

— Eric Trump (@EricTrump) September 8, 2020