Niño de 11 años maneja y salva a su abuela

En Indianápolis, Estados Unidos, un niño de 11 años de nombre PJ Brewer-Laye, llevó a su abuelita en auto al hospital, ya que sufrió una fuerte descompensación.

El niño jugaba go karts cuando vio a su abuela a lo lejos en mal estado, por lo que entró a la casa y tomó las llaves del Mercedes Benz de su abuela y la llevó a un hospital, donde la atendieron y logró recuperarse exitosamente.

Angela Brewer-Laye, su abuela, explicó al medio 11 Alive, que mientras estaba sintiéndose mal, vio su choche acercarse a ella y lo iba manejando su nieto de solo 11 años, “conduce como un profesional”, explicó.

Angela comentó que el niño lleva tiempo manejando su vehículo y además siempre conduce su kart o su motocross, pero jamás había manejado en carretera.

“Se detuvo en el camino de entrada con tanta precisión, porque mi camino de entrada es un poco estrecho… No subió a la acera, en el césped, nada. Se detuvo en el camino de entrada, en el garaje y me ayudó a salir del auto”, contó Angela.

La mujer pudo grabar un video que subió más tarde a Facebook, “De repente mi glucosa cayó por debajo de 40. Estaba básicamente de rodillas y no podía caminar. Inmediatamente entró en acción. Déjame decirte que este niño solo tiene 11 años y puede conducir mejor que su mamá. Le pregunté por qué no consiguió las llaves del SUV, Camry, Truck o Camaro. Me miró, sonrió y dijo que agarró las primeras llaves que vio… jajaja” se lee en el post.

Con información de: www.milenio.com