Saltó al atletismo

Rubén Jasso.-

Con una trayectoria de seis años dentro del atletismo en la modalidad de salto de altura y de longitud, el joven victorense Daniel Pérez Ibáñez no baja la guardia en sus entrenamientos a pesar de la contingencia que se vive a causa del covid-19, y aunque algunas actividades deportivas ya están por reanudarse, otras deberán esperar por más tiempo.

Alumno del profesor Humberto del Toro, el joven atleta recuerda que su llegada al atletismo se dio después de probarse en otra disciplina.

“Yo me inicié en esgrima con la profesora Úrsula González, pero mientras entrenaba en el gimnasio del Polideportivo Victoria, a un costado se encuentra la pista, yo observaba a los atletas y fue algo que me llamó la atención y me dije, ‘esto no es para mí (esgrima), mejor me voy al atletismo’ y así fue como inicié mi carrera en el 2014”, comentó.

A los pocos meses, Daniel se pudo dar cuenta que la decisión fue la más acertada, pues en el 2015 y siendo alumno de la Secundaria General Dos, obtuvo el primer lugar estatal en salto de altura y posteriormente un octavo sitio en el nacional celebrado en Jalisco.

En el 2016, en la Olimpiada estatal obtuvo el tercer lugar en salto de altura y en ese mismo año participó en los Juegos Escolares obteniendo el campeonato estatal, ganando el derecho de representar a Tamaulipas en los Juegos Nacionales Escolares celebrados en Mazatlán, donde finalizó en la cuarta posición.

Entre el 2017 y 2018, Pérez Ibáñez logró buenas cosas para Tamaulipas y ya en el 2019 también cosechó éxitos, aunque para entonces ya se había decidido a participar, con el apoyo de su entrenador, en los 400 metros planos en donde finalizó en segundo lugar, además de los relevos de 4×400, terminando en tercero.

Esos méritos lo llevaron a la Olimpiada Nacional en Chihuahua, ubicándose en la séptima posición en salto de altura y noveno en los relevos 4×400 metros; además de participar una vez más en los Juegos Nacionales Conadems efectuados en Aguascalientes donde consiguió el tercer puesto.

Al iniciar el 2020, Daniel Pérez Ibáñez cumplía con su preparación para asistir a diversos eventos, sin embargo, la pandemia del covid-19 le cambió por completo el panorama a él y a cientos de atletas tamaulipecos.

En los primeros meses de este año, había logrado un primer lugar estatal en la prueba de salto de longitud con 6.86 metros, participando en el regional donde ganó con una marca de 6.67 metros, ganando así el boleto a la Olimpiada Nacional que se desarrollaría en Nuevo León, competencia que ya no se llevó a cabo por los motivos ya conocidos.

“Hay que esforzarse mucho si es que quieres figurar en el atletismo, esto es de trabajar de manera constante, día a día, no descuidarte, tener para ello el apoyo de tu entrenador, así como de tus padres en este caso los míos, Alejandra Ibáñez y David Pérez, lo han hecho y dentro de mis aspiraciones está el de poder conseguir una beca de estudio para irme a Nuevo León y más adelante poder destacar para representar a México en eventos Internacionales”, concluye.