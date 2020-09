Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Rogelio Rodríguez Mendoza

Ciudad Victoria, Tam.- “La sociedad exige de todo nuestro esfuerzo y dedicación y por ello seguiremos trabajando para encabezar y defender los intereses de los tamaulipecos, porque los compromisos se cumplen” señaló el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado y coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Gerardo Peña Flores, al rendir su primer informe legislativo.

Al no haber condiciones para comparecer de manera presencial, el diputado por Reynosa recurrió a sus redes sociales para cumplir de manera virtual con el mandato Constitucional y legal de rendir cuentas a sus representados.

Peña Flores detalló que durante el año legislativo que inicio el uno de octubre del 2019, se realizaron 30 sesiones del Pleno Legislativo y 12 de la Diputación Permanente, estando presente en todas.

“A lo largo de este año hemos impulsado iniciativas para construir un Estado de Derecho que se traduzca en mejores condiciones de vida para los tamaulipecos” dijo.

Aseguró que todas las iniciativas han sido posibles, cumplibles y ejecutables.

“Al inicio de la legislatura dijimos que no habría ocurrencias y hemos cumplido”, sostuvo.

Dijo que el compromiso del PAN ha sido la defensa de los intereses del Estado, y en ese sentido desde el Pleno Legislativo se han impulsado acciones para modificar la fórmula de la distribución de los ingresos federales.

Señaló que Tamaulipas es de las entidades que más recursos tributarios le allega a la federación por lo que su reclamo es de que haya justicia presupuestal.

“El debate no es si los recursos presupuestales llegan a tiempo o no. Lo que importa es si son justos o no. De ahí que hemos alzado la voz para que se le dé a Tamaulipas lo que le corresponde”, mencionó.

Recordó que el Congreso del Estado creo una Comisión legislativa para luchar precisamente por una mejor justicia presupuestal.

El legislador del partido blanquiazul se refirió también a las iniciativas impulsadas en defensa de los productores del campo, de los empresarios y del personal de salud que se enfrenta actualmente a la peor pandemia mundial, como es el Covid-19.

También enumeró las iniciativas para reclamar apoyo emergente en favor de las mujeres debido al crecimiento de la violencia en su contra.

Para ayudar a los trabajadores del Estado que tienen un hijo con cáncer se reformó la Ley de los Servidores Públicos para autorizar licencias con goce de sueldo, hasta por 28 días, de manera que puedan estar cerca del paciente.

Como respaldo a los esfuerzos del Gobierno del Estado para frenar la inseguridad pública, el Congreso del Estado aprobó una nueva Ley de Seguridad Pública.

En este rubro destacó el hecho de que en 2016 Tamaulipas era tercero nacional en incidencia delictiva y actualmente ocupa el sitio 25.

