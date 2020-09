Shakira enamora con su traje de baño

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La cantante colombiana Shakira, conocida a nivel mundial por sus múltiples éxitos, ahora también ha incursionado en otras áreas, como la de empresaria y diseñadora de trajes de baño, razón por la que dio de qué hablar recientemente al presumir uno de ellos.

La cantante, a través de sus redes sociales, mostró a todos sus seguidores uno de sus más recientes diseños de trajes de baño y la modelo fue ella misma, lo cual sorprendió a los usuarios, quienes también resaltaron la figura corporal de la cantante colombiana.

Señaló que diseñó el traje de baño que le hizo su amiga Bego.

La publicación de “Shak” fue tal que impactó en su Twitter ya tiene miles de reacciones, mientras que en Instagram los “me gusta” casi llegan a los 5 millones.

No es la primera vez que la colombiana presume uno de sus diseños siendo también la modelo. El pasado mes de junio de 2019, la cantante subió a sus redes otro modelo -muy parecido al más reciente- aunque en un color rosado. En aquella ocasión, Shakira también sorprendió a todos sus seguidores y hasta ‘ofreció’ diseñarle un traje a quien lo pidiera.

Shakira ha estado muy activa en sus redes sociales presumiendo las vacaciones más recientes con su familia y también aprovechó para dedicarle un mensaje a su padre por su reciente cumpleaños.

This is a new bathing suit I designed and my friend Bego made for me. I always need to create my own for the summer! pic.twitter.com/1R6J8H2Flg

— Shakira (@shakira) September 7, 2020