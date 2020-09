“Among Us” el juego del momento

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

En los últimos días en redes sociales se ha hecho popular un videojuego del que incluso se han creado memes, muchas personas no logran entender la referencia, sin embargo, cuando descubren de qué se trata, intentan jugar Among Us, nombre del videojuego que se ha vuelto una sensación.

Aunque muchos no conocían Among Us, lo cierto es que está disponible desde el 2018 y fue creado por el estudio estadunidense Innersloth, sin embargo, cuando salió al mercado no obtuvo el éxito que tiene en pleno 2020. Si no sabes de qué se trata el videojuego, no te preocupes, aquí te contamos todo sobre él y dónde puedes descargarlo.

¿Cómo se juega Among Us?

Among Us, es un videojuego que tiene lugar en una nave espacial. En este divertido juego pueden participar 4 a 10 jugadores, los cuales pueden ser tus amigos o personas de otros países. Lo que lo hace atractivo es que el videojuego asigna a una o dos personas que serán las encargadas de destruir la nave y aniquilar a los demás jugadores sin que nadie sepa su identidad.

Los jugadores de Among Us encargados de eliminar a los jugadores y sabotear las misiones, deberán ser cautelosos para que no se descubra su identidad. Cada que alguien muere, el juego realiza una cuesta entre los jugadores que aún sobreviven para que mencionen el nombre de alguien que puede estar tras las muertes.

Si la votación llega a un empate o no se descubre al impostor, el juego continúa. En caso de que se sospeche de alguien aún sin que se presente una muerte, se puede convocar a una reunión de emergencia para así votar.

¿Dónde descargar Among Us?

A diferencia de los videojuegos que son exclusivos para consolas como PlayStation o Xbox, Among Us está al alcance de cualquier persona que tenga un smartphone, ya que está disponible en la App Store o en Google Play.