Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez ha confirmado, a través de redes sociales, que no permanecerá en la escudería Racing Point para la próxima temporada de Fórmula 1, y puso en duda su futuro en la categoría.

A través de un sorpresivo comunicado dado a conocer en redes sociales, Checo Pérez aseveró que tras siete años su ciclo con la escudería terminará al finalizar la actual temporada.

Señaló que todo tiene un principio y un final y tras siete años juntos su ciclo con el equipo llegará a su fin al término de la presente temporada.

Mencionó que en lo personal le duele porque apostó mucho por el equipo en momentos muy difíciles, que se logró salir adelante y se siente orgulloso de haber salvado el trabajo de muchos de sus compañeros, por lo que se queda con el recuerdo de los grandes momentos que vivieron juntos.

Pérez recalcó en el mensaje que no tiene un plan B, por lo que desconoce su futuro en la F1 y que su idea es desde luego continuar en la Fórmula 1, pero siempre y cuando se presente un proyecto que lo motive a seguir dando el 100 por ciento en cada vuelta.

El piloto mexicano llegó a Racing Point, antes Force India, para la temporada 2014.

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020