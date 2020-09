Caos por bloqueos en Matamoros; termina en violencia

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Arely López Galicia

Matamoros, Tam.- Trabajadores sin poder llegar a tiempo, retrasos en la entrega de mercancía, afectaciones en los Puentes Internacionales y todo un día sin transporte público, fue parte de los estragos que dejó el bloqueo de calles por parte de choferes de unidades de Taxi y de transporte esta ciudad fronteriza.

Desde el miércoles por la madrugada los choferes iniciaron con una serie de movilizaciones, bloqueando con sus unidades diferentes sectores de Matamoros, esto con la finalidad de pedir que sean retirados los elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad Pública (Gopes), a quienes acusan de supuestas extorsiones.

Los tres puentes internacionales como el Nuevo, Viejo e Ignacio Zaragoza mejor conocido como “Los Tomates” se mantuvieron bloqueados desde horas de la madrugada, sin embargo, en horas de la mañana fue liberado únicamente para el cruce de mercancías alrededor del medio día.

Asimismo la zona de los alrededores de la presidencia municipal se mantuvieron bloqueados durante toda la madrugada y el día, aglomerándose una gran cantidad de taxistas en la Plaza Principal para manifestarse frente a la presidencia municipal.

En este lugar, uno de los taxistas, Francisco Flores aseguró que se han sentido acosados y amenazados por este grupo policiaco, quienes los amedrentan, golpean y hasta amenazan, por lo que dijo están cansados de esta situación.

“Nosotros no somos ningunos delincuentes, nosotros simplemente queremos trabajar y creemos que esta corporación solo se tienen que dedicar a otras acciones que no son del orden del fuero común, ellos tienen otras tareas, por lo que creemos que no nos deben de molestar”, dijo.

Se registraron actos de violencia

Por la tarde, alrededor de las cinco y media, justo cuando un grupo de manifestantes mantenían un diálogo con el secretario del ayuntamiento, Federico Fernández, buscando poder retirar los bloqueos, se presentaron hechos de violencia a las afueras.

Por momentos, fueron de confusión cuando un grupo de manifestantes persiguió a un joven, a quien bajaron de su camioneta y golpearon en repetidas ocasiones, inclusive varios taxistas destrozaron su camioneta Hummer, la cual iba conduciendo en sentido contrario por la calle Quinta, y chocó varios vehículos estacionados.

El joven, que dijo ser ciudadano americano y enfermero en la ciudad de Brownsville, quién dañó algunos taxis y vehículos que se encontraban alrededor de la plaza principal.

La agresión, según narró el joven de 18 años, fue porque sintió furia por los bloqueos generados por los taxistas y que afectaban la circulación y cruces internacionales, motivo por el cual tuvo que levantarse de madrugada para alcanzar a cruzar hacia Brownsville.

Reiteró en varias ocasiones que actuó por cuenta propia, aunque esto no le sirvió para que su vehículo fuera también vandaliazado y casi linchado por los manifestantes.

Tras los hechos, el joven fue llevado a las instalaciones de la Ministerial para deslindar responsabilidades.

Media hora después fue liberado, luego de que sus padres acudieron y se hicieron cargo de los daños a los vehículos, y llegar a un acuerdo.

Finalmente los taxistas inconformes no lograron llegar a un acuerdo con las autoridades locales para retirar los bloqueos, e insistieron en que no se quitarán hasta que el gobierno del estado les responda.