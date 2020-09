Conoce al nuevo Baysec

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Valeria Maldonado.-

Los cantantes victorenses Christian de 22 años y Brayton de 18 años, quienes forman el dueto Baysec, platicaron un poco con nosotros sobre la nueva etapa musical que iniciaron, así como del sencillo que están promocionando actualmente.

Quienes empezaron su carrera musical hace tres años y medio aproximadamente, se unieron a un nuevo sello discográfico llamado Neptune Labs mediante el cual buscan llevar sus canciones a más personas.

“Nos acabamos de sumar a un nuevo equipo con el que vamos a estar trabajando, ellos prácticamente vinieron a impulsar todavía más y a incrementar todo lo que estamos haciendo”, dijo Christian.

Este dueto de hermanos que ganó popularidad en las redes sociales con videos de covers, está dando un reinicio a su propuesta musical. Adaptándose a un género con el que ya tenían ganas de trabajar desde hace varios años.

“Esta es una nueva faceta, es casi un nuevo inicio de Baysec. Estamos iniciando con toda la base de gente que ya nos seguía, pero es un cambio hacia otro género a algo que le pueda repercutir a muchas más personas y que pueda llegar a muchísimo más público”, expuso el mayor de los hermanos.

Y esto se debe a que en días pasados estrenaron el tema original “Ella quiere”, el cual muestra al dueto en un género más urbano y dejando un poco de lado el pop y la balada, géneros con los que ya trabajaron en los inicios de su carrera artística.

Sobre el sencillo con el que inauguran esta nueva fase, Brayton expresó: “la canción es composición de Chris pero la historia me sucedió a mí; fue muy casual, en una fiesta me encontré con una chava y hubo un match muy grande pero no pasó de eso”.

El video oficial de la canción (grabado en la Capital) fue estrenado hace cuatro días a través de YouTube y ya cuenta con más de mil 600 vistas, este es solo el primer sencillo de otros que Baysec planea estrenar durante el año y con los que formarán un EP con tres canciones.