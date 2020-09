Demanda ‘Canelo’ a Oscar de la Hoya

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Por incumplimiento de contrato, el boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, demandó a Oscar de la Hoya, Golden Boy Promtions y DAZN.

La demanda la habría interpuesto este martes en una corte federal de Los Ángeles, California, por incumplimiento de contacto ante las partes ya mencionadas, esto según el medio The Athletic.

El boxeador decidió tomar la vía legal debido a que las oferta que le propusieron para regresar al cuadrilátero no le convencieron y consideró que están incumpliendo con los acuerdos, ya que desde el 2019 no han concertado ningún combate.

“Soy el número uno libra por libra del mundo”, dijo Álvarez en un comunicado a The Athletic. “No le tengo miedo a ningún oponente en el ring, y no voy a permitir que las fallas de mi locutor o promotores me mantengan fuera del ring. Presenté la demanda para poder volver al boxeo y darles a mis fanáticos el espectáculo que se merecen”.

“Canelo” firmó en 2018 una extensión de contrato con Golden Boy Promotions por cinco años, y a su vez firmó un acuerdo histórico por 365 millones de dólares y 11 peleas con la cadena de streaming DAZN.

Según el contrato, el boxeador mexicano tenía que pelear un mínimo de dos veces por año, pero no le han podido concertar ningún combate.

Cabe resaltar que la cadena de streaming DAZN ya reactivo sus actividades con algunas peleas.

Según el medio de información, al “Canelo” no le estaban ofreciendo ni la mitad de lo que garantizaba el contrato, para su regreso.

Son varias las diferencias que ha tenido el boxear con Golden Boy Promotions, sobre todo por no poder concretar la pelea contra el boxeador Sergiy Derevyanchenko por el campeonato de la Federación Internacional de Boxeo.

Por ello el organismo le quitó el título al mexicano.

🚨😯Canelo demanda a De la Hoya y DAZN por incumplir su contrato de 365 millones 🤯https://t.co/TOxKEd36sC — MARCA (@marca) September 9, 2020

Con información de: www.debate.com.mx