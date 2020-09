Jeff Bezos el estadounidense más rico por segundo año

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El fundador y director ejecutivo de Amazon, Jeff Bezos, lidera por tercer año consecutivo la lista de los estadounidenses más ricos que elabora la revista Forbes, dominada en sus puestos más altos por fortunas vinculadas al mundo de la tecnología.

Bezos, con un patrimonio estimado en unos 179 mil millones de dólares, está considerada la persona más rica del mundo y ha visto aumentar su riqueza de manera importante durante la pandemia del coronavirus.

Forbes calculaba que su fortuna superaba los 200 mil millones de dólares, en agosto pasado, gracias a la revalorización de las acciones de Amazon, aunque para este listado la revista usa cifras bursátiles de finales de julio, cuando la riqueza del empresario había aumentado un 57 por ciento con respecto al año pasado.

En el ranking, después de Bezos, aparece el fundador de Microsoft, Bill Gates (111 mil millones de dólares) y el jefe de Facebook, Mark Zuckerberg con 85 mil millones.

El cuarto estadounidense más rico es el veterano inversor Warren Buffett y supone la excepción en una parte alta de la lista dominada por empresarios del sector tecnológico como el fundador de Oracle, Larry Ellison; el ex consejero delegado de Microsoft, Steve Ballmer; el jefe de Tesla, Elon Musk; y los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin.

Alice Walton, completa los primeros 10 puestos, una de las herederas del emporio minorista Walmart, a la que siguen inmediatamente después sus hermanos Jim y Rob.

Las 400 personas más ricas de Estados Unidos cuentan con un patrimonio de unos 3.2 billones de dólares, 240 millones más que hace un año, gracias en buena parte a la subida de la bolsa durante los últimos meses. El que menos, tiene una riqueza de 2 mil 100 millones de dólares, lo que sitúa el corte exactamente en el mismo lugar que en 2019.

Hay 18 novedades en el listado este año, entre las que destacan el consejero delegado de Zoom, Eric Yuan, o el fundador del fabricante de camiones eléctricos y de hidrógeno, Trevor Milton.

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, continúa en la lista de los estadounidenses más ricos, aunque este año cayó del puesto 275 al 352, después de que su fortuna bajase de 3 mil 100 millones a 2 mil 500 millones por el impacto de la pandemia en sus negocios inmobiliarios y hoteleros.

Announcing the #Forbes400 2020: the richest people in America https://t.co/PYp7L4Em91 pic.twitter.com/Vvi7XitC4f

— Forbes (@Forbes) September 8, 2020