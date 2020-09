SEP buscará generar su canal propio de TV

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, informó que la dependencia busca tener un canal de televisión propio que funcione como herramienta adicional a la educación en México.

«Estamos haciendo gestiones para tener un canal propio de la SEP que sea herramienta adicional de la educación», dijo en entrevista.

El funcionario reconoció el esfuerzo de los alumnos en la educación a distancia, pues dio a conocer que los jóvenes que salieron de secundaria el ciclo escolar pasado y que fueron «medidos en una evaluación para ingresar a preparatoria no pierden conocimiento».

«Todos esperamos que no se extienda mucho este periodo, pero como no es algo que podamos determinar porque está marcado por un fenómeno de salud; mientras haya pandemia, habrá educación a distancia, no vamos a dejar el aprendizaje», comentó.