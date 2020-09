Descartan permisos para ventas de ‘fiestas patrias’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Los permisos para los vendedores de comida, antojitos mexicanos y artículos alusivos a las fiestas patrias se encuentran suspendidos en esta Ciudad Capital, afirmó el jefe de Inspección Fiscal en el Ayuntamiento de Victoria, Jaime Cruz Espinoza.

«Está suspendido el Grito, ahorita no hay indicaciones de instalar a nadie».

Dijo que a diferencia de años anteriores, en este 2020 no hay trámites para expedir autorizaciones y permisos para instalarse en la vía pública.

«Ahorita no hay nada, no hay indicaciones de nada, no hay indicaciones, no creo que vaya a haber».

Cruz Espinoza reiteró que a unos días de que se celebre un aniversario más del Grito de

Independencia no hay trámites ni autorizaciones en ese sentido.

«Sí viene y pregunta la gente pero yo creo que realmente no va a haber, ahorita no se permite», dijo para concluir.