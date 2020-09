Inician filmaciones de la temporada 17 de ‘Grey’s Anatomy’

La escritora estadounidense Krista Vernoff, parte del equipo creativo de la serie de televisión, confirmó que sí hablarán de la pandemia en la nueva temporada.

«Abordaremos esta pandemia, seguro. No hay forma de ser un programa médico de larga duración y no contar la historia médica de nuestras vidas», aseguró. «Cada año, los médicos vienen y nos cuentan sus historias más divertidas o locas. Este año se ha sentido más como una terapia», dijo. «Los médicos vienen y somos las primeras personas con las que están hablando sobre este tipo de experiencias que están teniendo. Están literalmente temblando e intentando no llorar, están pálidos y hablan de eso como una guerra, una guerra para la que no fueron entrenados».

Con información de: milenio.com