Nadie avisó a Checo Pérez de su salida de Racing Point

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego de que se anunciara la salida de Sergio Pérez de Racing Point para el 2021, el piloto mexicano reveló que nadie le había comentado nada, pero que él ya venía viendo señales de que ocurriría y tuvo la confirmación con una llamada de Lawrence Stroll este miércoles por la mañana.

“Básicamente tuve la confirmación final ayer, nadie me había dicho nada, pero ya sabía y había descifrado un par de cosas y la confirmación final fue ayer y está bien, siete años con el equipo y todo tiene un inicio y un final”, dijo en conferencia previo al segundo Gran Premio de Italia en Toscana.

Sergio Perez reflects on a difficult 24 hours after the news he is to leave Racing Point at the end of the season #TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/FvpGo5nSiV

— Formula 1 (@F1) September 10, 2020