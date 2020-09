No habrá plazo para venta de Tiktok: Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mostró inflexible con la aplicación TikTok, propiedad de la china ByteDance, al reafirmar que la empresa tiene hasta el 15 de septiembre para vender sus operaciones en los Estados Unidos a una empresa local o tendrá que irse del país.

En declaraciones a la prensa, el mandatario dijo que la fecha límite del 15 de septiembre se mantiene y no habrá extensiones.

«No, no voy a extender la fecha límite, no. Es el 15 de septiembre, no habrá ninguna extensión de la fecha límite de Tik Tok», aseveró Trump antes de meterse en el avión presidencial para viajar al estado de Michigan, clave para las elecciones de noviembre y donde dará un mitin.

Con información de: reuters.com