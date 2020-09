Crisis de empleo en Victoria es más en la informalidad: IP

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez

Aunque por el momento Victoria se encuentra «tablas» en cuanto a los indicadores de empleo y desempleo formales, la situación podría no ser tan optimista en lo que se refiere a la informalidad sector en el que podría estarse registrando una grave crisis.

Así lo advirtió José Luis Loperena González, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) local, quien añadió que el más reciente reporte que tienen hasta julio, es que la pérdida y creación de plazas laborales se equilibró.

«El más reciente reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), nos indica que en Victoria no registramos pérdidas de empleos formales, pero lamentablemente no se puede decir lo mismo del sector informal y es algo que no se puede medir», expuso.

El empresario añadió que también hay casos de empleados que por alguna razón no son registrados ante el IMSS, los cuales por lo general son de los primeros en ser recortados pero igualmente es un dato difícil de medir.

«Sin embargo debemos tener presente que a nivel local hay una crisis y una contracción, por lo que si no hubo desempleo sí pudo haber recorte de sueldos, de prestaciones o de turnos completos a medios, que impacta el ingreso por familia», apuntó.

Loperena González detalló que a julio municipios como Matamoros tiene una pérdida acumulada de tres mil 200 de empleos. Nuevo Laredo de mil 427, Reynosa de mil 900, El Mante de dos mil 372 y Tampico de alrededor de diez mil, citando que esto es en todos los sectores y no sólo en el comercio.

«Por su parte Victoria no tiene acumulado de pérdida sino que tiene mil 184 empleos a favor, que se incluye en el incremento de empleo que ha tenido el empleo en el estado de cinco mil 500 plazas recuperadas entre junio y julio, que sigue estando lejos de la pérdida acumulada estatal de más de 17 mil empleos», concluyó.