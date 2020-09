Disney a la mexicana

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Agencias.-

El mexicano Carlos López Estrada tiene a su cargo la dirección del filme animado de Disney “Raya and the last dragón”, misma que ha logrado salir adelante pese a la pandemia y que planea su estreno para marzo del próximo año.

Él junto con el experimentado Don Hall, quien ha trabajado en películas como “Moana” y “Grandes héroes”, están trabajando juntos en esta cinta de fantasía, que sucede en una tierra inspirada en el sur de Asia y que tiene como protagonista a una joven que debe encontrar al último dragón existente.

“La producción fuerte comenzó a fines de enero y en marzo empezó la cuarentena, entonces casi todo el proceso ha sido remoto, ha sido complicado porque son 900 personas, con animadores desde su casa y no se logra ese contacto íntimo que creo es importante”, mencionó López Estrada.

El mexicano, hijo de la conocida productora de éxitos de la televisión mexicana Carla Estrada, fue considerado por Disney después de que en 2018 presentó en Sundance su ópera prima, “Blindspotting” con la que logró grandes méritos.

Ese mismo año, la revista Variety, una de las más influyentes en el mundo del cine, lo nombró uno de los diez directores a seguir en el futuro. Y en 2019 estuvo nominado a los Director’s Guild of America por su primera cinta.