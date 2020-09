Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Tal parece que no todas las personas están siendo empáticas en esta pandemia, pues luego que doña Pilar, una abuelita de 75 años falleciera aparentemente por covid-19, su trabajadora doméstica decidió incinerarla y no avisarle a nadie para quedarse con su casa.

La empleada de nacionalidad peruana tomo decisiones sobre el cadáver de su patrona sin autorización de los hijos de esta y aprovechó el deceso, para instalarse de manera pronta en la propiedad de la fallecida, ubicada en Leganés, España.

Según información del periódico El Mundo, la policía sigue investigando el caso, y por ahora cuentan con las declaraciones de Rosa, la trabajadora doméstica y algunos representantes de la funeraria, quienes actuaron sin permiso de los familiares de doña Pilar.

