Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Para el programa de YouTube de Adela Micha, La Saga, Christian Nodal dio detalles acerca de lo enamorado que está de Belinda y de la bonita relación que ha surgido con Belinda.

Durante la entrevista, que se hizo por medio de la plataforma Zoom, el cantante dijo que Belinda estaba con él en ese momento y que ella se acababa de despertar.

Adela le cuestionó acerca de su famoso tatuaje de su pecho, a lo que él explicó: “Amo los tatuajes con significados y espero no equivocarme y si me equivoco no pasa nada, porque conocí a un gran ser humano y yo siento que es el amor de mi vida. Ella tiene los ojos más hermosos del mundo y yo los tengo aquí”.

Y siguió la plática y los detalles de la relación, mientras que un Christian Nodal visiblemente emocionado no dejaba nada en el tintero. De pronto, Adela Micha pidió que se asomara Belinda.

Luego de insistir, la cantante se asomó rápidamente, salió sin maquillaje y con lo que podría ser una camiseta de Nodal o una pijama. Ella saludó a la periodista mientras le prometió en breve hablar con ella.

Al estar a un costado del cantante, Christian Nodal la vio y dijo sin tapujos: “Yo creo que nos vamos a casar el otro año ya” Micha interrumpió preguntando si ya había anillo, a lo que el cantante respondió: “Este año le doy el anillo y yo creo que para el próximo año ya nos casamos” Belinda cuestionó si Christian ya estaba en entrevista y Micha le confirmó: “Llevamos una hora”.

Christian Nodal y Belinda siguen enamorados, gustosos y compartiendo detalles en una relación que en redes sociales da mucho de qué hablar, porque por primera vez ambos artistas dejaron de ser privados y luego de los tatuajes no hay la menor duda de que este amor, es verdadero.