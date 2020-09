Lloró durante entrevista

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (Agencias)

La actriz Dulce María tuvo una emotiva entrevista con el programa matutino “Un nuevo día”, en donde habló sobre su embarazo y su participación en la telenovela “Falsa Identidad”, además de que recibió una grata sorpresa.

Tan transparente como suele ser, la ex RBD expresó que pese a la pandemia tiene la firme idea de realizar un baby shower contando con el apoyo de sus más cercanos, “probablemente haga algo virtual porque ahorita no me atrevería a hacer algo”, dijo.

También se mostró muy contenta por ser parte del elenco de “Falsa Identidad”, producción que está próxima a estrenarse. Sin embargo, la también cantante fue sorprendida cuando apareció en pantalla el rostro de su madre, quien le dirigió un conmovedor mensaje.

“Mijita, quiero aprovechar para reiterarte la felicidad que siento por esta bendición tan grande que es que venga en camino un nuevo ser, que va a ser un integrante para nuestra familia”, expresó la madre de la famosa actriz quien rompió en llanto.