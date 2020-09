Mueren bebés por presunta negligencia en Tampico

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Adela Hernández

Tampico,Tamps.- Luego de que le fue negada la atención médica, una mujer con embarazo gemelar dio a luz en los baños del hospital general, «Dr. Carlos: Canseco» ; los bebés fallecieron.

Vladimir Escobar Jiménez explicó que fue alrededor de las 6.30 de la mañana que llegó con su esposa María Inés Enríquez Cruz para solicitar la atención médica con urgencia, ya que presentaba dolores de parto y su embarazo era de alto riesgo por ser gemelos, por lo que en área de ginecología donde entregó la documentación que acreditaba que el embarazo era de alto riesgo, pero no se la aceptaron.

«Me dijeron que si la atendían, pero que había cuatro personas más, ella se quedó ahí, por que los guardia a mi me pidieron que me retirara porque ahí había mucha gente, entiendo la situación que está pasando, me salí no me molesté ni nada, me salí, sólo le pedí al guardia que me avisaran de cualquier cosa».

Dijo que a las 8 de la mañana, lo dejaron entrar para pedir informes y se topa con la sorpresa de que ella aún no había pasado y mi esposa me dijo que traía muchos dolores.

«Ella le dijo a los que estaban ahí, que ya no aguantaba más, me dijo que quería ir al baño, cuando íbamos saliendo, empezó a sentir que ya venía al bebé, venía la Cabeza, lo que hice fue acostar la, puse al bebé boca abajo, yo lo vi con signos vitales, fue en la entrada de los baños, yo acudía a avisarles a urgencia, les grite que ya estaban naciendo los bebés y tardaron dos o tres en minutos en llegar y se la llevaron junto con el bebé y como a los cuatro minutos me avisan que los bebes fallecieron».

Dijo que el vio al único bebé que nació con signos vitales y respirando.

«Me pidieron que esperara a servicios sociales para que tomaron conocimiento de los hechos y para que firmará yo algo, mi esposa me dicen que esta estable, yo no he tenido contacto con ella, no la he podido ver, estoy esperando que me den respuesta de servicio social y los recién nacidos ahí los tienen, no me dicen de que fallecieron, yo me voy a asesorar Jurídicamente para lo que siga y no quedarme callado».

Comentó que ya tienen una niña, que su esposa se atendió todo el embarazo en el centro de salud de Ciudad Madero, donde le dieron la hoja que era un pase directo para cualquier hospital porque era de riesgo por ser gemelar.

Explicó que los bebés venían bien, con buen peso, frecuencia cardíaca estable y el parto iba a ser cesárea, por eso tenían el pase, pero se adelantó el embarazo, por lo que tuvo que acudir al Canseco, ya que era el que le quedaba más cerca.

«Yo ahorita no tengo trabajo, pidió la ayuda del presente municipal, soy cocinero pero me quedé sin trabajo, también me quiero asesorar jurídicamente, no me quiero quedar callado».