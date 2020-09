Negaron registro a México Libre porque no se podía identificar a donadores

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

A través de un comunicado, el Instituto Nacional Electoral (INE) explicó los motivos por los que México Libre no obtuvo su registro como partido político.

La dependencia explicó que las organizaciones que buscaban convertirse en partidos políticos debían acreditar los criterios que el INE estableció para su conformación.

Pero las organizaciones no los cumplieron o violaron la prohibición constitucional de la no participación de entes prohibidos.

Indicó que se recibieron más de 1.8 millones de registros de afiliación que fueron revisados y clasificados.

Señaló que en total, fueron seis las organizaciones las que no lograron obtener su registro, que fueron Grupo Social Promotor de México, Redes Sociales Progresistas A. C., Libertad y Responsabilidad Democrática A.C. (México Libre), Fuerza Social por México, Fundación Alternativa A. C. y Súmate a Nosotros.

En cuanto a México Libre el INE precisó al hacer la calificación cualitativa del proceso, en el Consejo General, se propuso el criterio de que cualquier organización que rebasara el cinco por ciento de recursos no debidamente identificados no podría conseguir su registro como partido.

Fue la postura acogida por algunos consejeros, quienes decidieron votar contra el registro de México Libre.

Indicó que este criterio se propuso tomando como referencia el artículo constitucional que señala que una elección puede anularse si se supera el 5 por ciento del tope de gasto de campaña.

En esta situación estaban Libertad y Responsabilidad Democrática A. C. (8.18 por ciento), Redes Sociales Progresistas A.C. (22.5 por ciento) y Fuerza Social por México (25.6 por ciento).

Estos últimos dos no alcanzaron registro también por otras razones, incluido el de la Fiscalización.

Este se derivó porque la organización utilizó la terminal Clip que acepta pagos con tarjeta de crédito o débito, para recibir donaciones y esto no permite identificar los datos de los aportantes porque en sus recibos de pago sólo se reflejan los cuatro últimos dígitos de las tarjetas.

El Instituto Nacional Electoral indicó que esto se le hizo saber a la organización en agosto, septiembre y octubre de 2019.

“En este sentido, los argumentos planteados el 4 de septiembre por el Consejo del INE están plenamente sustentados”

Señaló también que algunos consejeros precisaron que esta organización aún cuenta con un procedimiento pendiente de resolver por irregularidades y por ello determinaron negar el registro.

❓ Consulta las preguntas frecuentes acerca de la aprobación y rechazo del registro de nuevos #PartidosPolíticos. #30AñosINE https://t.co/McqS74JBdF pic.twitter.com/jtMq5tPoRa — @INEMexico (@INEMexico) September 11, 2020

Con información de: lopezdoriga.com

