Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

A través de un video, la youtuber Dhasia Wezka relató que fue víctima de acoso mientras caminaba por las calles de la Ciudad de México junto a su mascota.

La youtuber mexicana contó que un hombre la persiguió por varias cuadras e, incluso, que éste intentó sujetarla del brazo.

En su cuenta de Instagram, Dhasia Wezka compartió un video en el que se mostró afectada y con lágrimas en los ojos tras lo sucedido. La youtuber comentó que recibió la ayuda de una joven que se percató de que el hombre la estaba acosando.

Señaló que quiso contar lo sucedido porque estaba muy asustada ya que una persona la empezó a seguir y posteriormente le pidió su número telefónico cuando salió a pasear con su mascota.

La youtuber dijo que el hombre se veía muy normal y al principio pensó que iban para el mismo lado, pero cuando se cruzó se dio cuenta que él también lo hizo y fue cuando le dijo que le diera su número de teléfono y le preguntó si no quería ser hostess y que le iba a dar mucho dinero, estirando la mano tratando de agarrarla.

Dhasia Wezka mencionó que ante la situación se quedó en shock, pues pensó que podía sucederle algo peor en cualquier momento.

«Me bloqueé a pesar de que había un put… de gente. Me bloqueé bien cule… por me espanté, la neta (…) Y es que lo que me pasó por la cabeza es que ahorita va a pasar una camioneta, me van a subir y yo ya desaparecí», dijo.

Dhasia indicó que por fortuna una joven se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y se acercó a ella para brindarle su apoyo.

Mencionó que una joven de nombre Ana afortunadamente se presentó con ella, se dio cuenta de la situación que estaba pasando, se dio cuenta de que el chavo me estaba siguiendo y abordando.

Finalmente aconsejó a todas cuidarse mucho y que si es necesario hay que gritar.

No sé si esperan experimentar historias como las de Dhasia o qué para entender la situación en la que se vive en un país como México. Son enormes las cantidades de desapariciones/feminicidios y el uso del teaser sigue PROHIBIDO. pic.twitter.com/DayTWpzUGa — 𝗍𝗂𝗇𝗒 𝗦𝘂𝗵, no dms. (@cielenRoses) September 10, 2020

Con información de: milenio.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: