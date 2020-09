Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Recientemente por medio de redes sociales, ha empezado a circular lo que sería una supuesta conversación de WhatsApp entre Alfredo Adame y el que al parecer es un fan del conductor, y que es originario de Culiacán.

La persona le envío el siguiente mensaje a Adame: «Buen día, Alfredo Adame, con todo el respeto que se merece, ¿si me podría hacer un favor? Estaría agradecido. Es mandar a chin… a su mad… a Juan Carlos Núñez, se la pasa molestándome y no me deja tranquilo”.

Posteriormente, el también actor con toda la disposición y sin pedir algún pago de por medio, contestó: “Pin… Juan Carlos, soy Alfredo Adame. Ya deja de estar molestando a mi amigo, porque si lo sigues ching… se te va a aparecer el diablo y te voy a ir a poner una madriza que no te la vas a acabar”.

No se porque la gente paga 1,200 pesos por un saludo, si mi buen amigo Alfredo Adame lo hizo de todo corazón para mandar a chingar a su madre a @JuanCarlosNC19 pic.twitter.com/z168aCq5xH — PATO (@Pato_dua) September 5, 2020

Con información de: telediario.mx