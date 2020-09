Convoca SNTE a campaña de ayuda para la niñez

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero

Para combatir el abandono escolar y apoyar en la educación de la niñez, la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hizo un llamado a la sociedad en general, sectores productivos y empresariales a participar en el acopio nacional de aparatos electrónicos como televisiones, radios, computadoras, tabletas electrónicas y teléfonos celulares.

Dichos aparatos electrónicos, señaló el secretario general de la Sección 30 del SNTE, José Rigoberto Guevara Vázquez, serán entregados a alumnas y alumnos que viven en zonas rurales y urbanas de mayor rezago y pobreza para que tengan oportunidad de continuar su educación a través del programa «Aprende en casa II».

«Precisamente con un eslogan de ‘Quédate en clase, quédate en casa’, esa convocatoria va dirigida a los sectores productivos, empresariales, funcionarios, padres de familia, trabajadores de la educación, a la sociedad en general para que nos ayuden», refirió Guevara Vázquez.

«Queremos que esta situación no se retrase y que el día de mañana tengamos una sociedad más preparada», añadió.

El dirigente de la Sección 30 del SNTE manifestó que esta actividad se llevará a cabo de una manera transparente.

«Cada persona que dona un aparato de comunicación tendrá un certificado».

«Hacemos un llamado a todas esas personas que puedan colaborar que tengan algún aparato que no es funcional por la tecnología que se va adelantando, que puedan decir ‘aquí tenemos un aparato celular a mí ya no me sirve no lo tengo en uso'», insistió el dirigente sindical del magisterio.

«Lo que pretendemos es que nuestros alumnos estén en una conectividad diaria», recalcó.

Cabe señalar que los centros de acopio serán los comités ejecutivos seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

«Nosotros estaremos en la sede estatal, en nuestro edificio sindical para poder establecer un lugar donde puedan llevarnos la sociedad o si nos llaman podemos también nosotros comunicarnos para pasar también por esos aparatos», mencionó Guevara Vázquez para concluir.

Cabe señalar que los aparatos a donar podrán ser entregados a partir de la fecha y la primera entrega de aparatos electrónicos será el día cinco de octubre del año en curso.

De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación las entregas sucesivas de aparatos electrónicos se programarán y difundirán oportunamente.