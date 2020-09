Federación debe salvar a productores: Ariel L.

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Alfredo Guevara

Aunque el Gobierno del Estado estuviera en condiciones de ofrecer créditos para la preparación de la tierra, no sería la solución para los productores de sorgo que demandan un mejor precio de garantía.

Incluso, ni aun cuando decidieran volver a reestructurar sus deudas con las instituciones crediticias, porque al final de cuentas, tendrían el mismo problema el próximo año, consideró Ariel Longoria García, secretario de Desarrollo Rural.

De entrada, aseguró que es obligación del Gobierno de la República dar solución al problema que enfrentan los productores, que es el de tener un precio de garantía por la tonelada de sorgo en tres mil 735 pesos como mínimo.

“Estamos hablando de entre 600 y 700 millones de pesos en momentos en los que se pone difícil los recursos por la pandemia, veríamos la forma de un préstamo, pero eso no es el problema, porque incluso, todos los bancos están reestructurando deudas” aseveró.

Longoria García consideró que el faltante de 300 y hasta 500 pesos por hectárea, le hace falta a los productores para aliviar la deuda que se tiene de un millón 350 mil toneladas levantadas en este año, sostuvo.

Al margen de la reestructuración, de renegociar la deuda, lo que recibe el productor o la bodega no contiene, no hay manera, aunque sean créditos a largo plazo, porque si no se les ayuda en la tasa de interés, los productores lo rechazan, abundó.

El Secretario de Desarrollo Rural admitió que la mayor parte de los productores tiene algún tipo de adeudo con instituciones bancarias, las que si bien estarían en condiciones de hacer una reestructuración, incluso sobre la reestructuración, no sería una solución.

Por tanto, aun cuando el Gobierno del Estado les ofreciera un tipo de crédito para que la gente estuviera en condiciones de preparar la tierra para la siembra del próximo ciclo, tampoco sería la solución, porque tendrían el mismo problema en el 2021.

La única solución viable, es que se fije un precio de garantía como lo plantean los productores de tres mil 735 pesos la tonelada de sorgo.