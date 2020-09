Se incrementan accidentes por alcohol en Matamoros

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Arely López Galicia

Matamoros, Tam.- A pesar de que en semanas pasadas se prohibió la venta de alcohol durante los fines de semana, dichas medidas lamentablemente no detuvieron a los consumidores quienes buscaron la manera de adquirir el producto y se incrementaron los accidentes automovilísticos.

Jorge Mora Solalinde, director de Tránsito y Vialidad, señaló que lamentablemente durante los fines de semana es cuando se incrementan los accidentes, registrándose hasta seis cada día, lo que deja en ver qué no hay conciencia entre la ciudadanía.

“Esperaba que durante la pandemia la gente se mantuviera bajo resguardo en sus hogares y el número de accidentes disminuyera, pero fue todo lo contrario”, dijo.

«La gente no ha hecho conciencia y en especial los fines de semana tenemos esa problemática, también viene gente de los Estados Unidos quienes de alguna forma logran cruzar y no para resguardarse por la pandemia, si no a realizar convivencias familiares y es donde la gente empieza abusar del alcohol y la situación se sale de control», agregó.

Manifestó que en últimas fechas se están atendiendo más llamados por esta causa desde el día jueves y los cuales se incrementan de manera considerable el fin de semana y donde lamentablemente se han perdido vidas.

Agregó que con la reanudación de venta de bebidas embriagantes se presentarán mas situaciones de este tipo, por ello exhorta a la población haga conciencia y se logre disminuir el número de accidentes lo cuales en su mayoría son por manejar a exceso de velocidad y en estado de ebriedad.