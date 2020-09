Se placea Peña

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Anwar A. Vivián Peralta

ELCRECIMIENTO DE LA asociación civil MEXICANOS CON AMLO es una realidad y en Tamaulipas estará recorriendo la dirigencia estatal para instalar los diferentes comités municipales de la mencionada asociación, que dirige en el Comité Nacional JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.

Cabe mencionar que el trabajo social que desarrolla ya en municipios como Valle hermoso, San Fernando, Tula, Matamoros, Miguel Alemán son una realidad, dijo su dirigente y fundador J.J. SÁNCHEZ RODRÍGUEZ al avalar el trabajo que se construye en Tamaulipas.

Mientras que en San Fernando toma protesta, este viernes por la tarde, el licenciado ALEJANDRO CANTÚ OCHOA como nuevo Presidente del Comité Directivo Municipal del COEP A.C., con muchos adeptos que se suman a su directiva y entusiasmo, que manifestó en una primera entrevista.

LA AMISTAD SE CULTIVA

MIENTRAS QUE EN NUEVO LAREDO el líder político y ex candidato a diputado local, OSCAR ALARCÓN SANTOS, es sin duda el colaborador y

amigo del diputado ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, recuerdo en no pocas ocasiones que el maderense y morenista, hoy Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso de la Unión, estuvo acompañando en su campaña política en el 2019 en territorio del Distrito Uno de Nuevo Laredo precisamente a OSCAR ALARCÓN, y quienes a pesar de no haber logrado el triunfo electoral mantienen una buena amistad que no dudamos abra el camino de la política ampliamente al joven abogado para futuras momentos electorales.

AY RÍO BRAVO

EN RÍO BRAVO andamos buscando las cien obras que dijo el Alcalde de la ciudad entregó al Municipio, al menos en una palabrería en días pasados que todos aplaudieron refiriéndonos a los regidores de su partido, al que no pertenece precisamente.

CARLOS ULIVARRI LÓPEZ no ha dado el ancho como alcalde y muchos comunicadores lo comentan estatalmente.

Su posicionamiento político ya es mínimo entre la gente que lo llevó al poder y en parte con la estrategia del partido en el poder.

POR ESO vemos cómo se dividen dentro del Cabildo municipal los integrantes del mismo, y tiene que apoyarse en personajes como el regidor JOSÉ GARCÍA, quien publicando en el FACE argumentando que se cambia unidamente en Río Bravo, salta la pregunta a este, a qué cambio se refiere, porque las calles son un asco de primera, la recolección de basura y limpieza totalmente

desorganizada, la atención al público en Presidencia es de lo más peorcito que hemos visto y el protagonismo político del Alcalde, sin duda para ir por la reelección, no le será suficiente para lograr arrebatarle a ROXANA GÓMEZ la aspiración natural a la Presidencia Municipal por las siglas azules.

CIEN OBRAS que no sabemos dónde están o a qué se refiere el alcalde en turno, pues la ciudadanía sí da vista y razón de la localización de poco menos de diez mil baches que los tenemos a flor de piel, y para muestra basta un botón, pues en una sola calle en la colonia Satélite pueden contabilizarse más de 50 baches.

OBRAS DE RELUMBRÓN o escénicas ya no hubo en este trienio, la salida va en automático, sin algo de verse definitivamente, como dijeron, ya no alcanzó el tiempo, se pasó volando el año número dos y el tres, pues es la mitad de hacer política y grilla nada más.

GERARDO PEÑA SE PLACEA

EL DIPUTADO LOCAL GERARDO PEÑA visitó su natal Reynosa y donde no lo pierden de vista líderes y personajes de la política blanquiazul, pues acompañado de ROXANA GÓMEZ PÉREZ, diputada local por el Distrito VIII, señalaron que el bienestar de las familias de Tamaulipas preocupa a la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso del Estado y por eso vienen cumpliendo a los tamaulipecos.

Esto tras acompañar en un recorrido por diferentes sectores populosos de Reynosa al legislador y Presidente de la Junta de Coordinación Política.

Fue en el fraccionamiento Rincón Las Flores donde los diputados intercambiaron impresiones con vecinos, escuchando problemáticas que aquejan en ese sector; pero además, entregando beneficios.

OBREROS, CAMPESINOS UNIDOS CON PROYECTOS

La Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) se encuentra trabajando en la reorganización de sus cuadros políticos en la región.

Dijo lo anterior el dirigente entrante del organismo EDGAR IVÁN FLORES ROBLES, simpatizante de la Cuarta Transformación que encabeza ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Se dijo convencido de que hay que trabajar por el desarrollo de la entidad, de Río Bravo, y poner el grano de arena, manifestó el dirigente de UGOCM, que rendirá protesta en próxima fecha.

Anunció que dentro de los integrantes del Comité Municipal, que dirige ya en forma provisional, se encuentran elementos de maquiladoras, así como del sector rural, de comunidades y poblaciones de Río Bravo como la Villa de Nuevo Progreso.

Confía plenamente en que hay que seguir impulsando las fuentes de empleo en la región y aparte reconoce al presidente AMLO como el presidente del trabajo, porque impulsó el alza del salario mínimo como nadie lo había hecho.

COMAPA NUEVO LAREDO ES EJEMPLO DE TRANSPARENCIA

EN COMPARACIÓN A las Comapa de Río Bravo, que es mal administrada por RAUL GARCIA, así

como la de Reynosa, donde no pudo JESÚS MARÍA MORENO IBARRA con el paquete.

ES LA COMAPA DE NUEVO LAREDO, que a fin de mejorar y consolidar sus capacidades institucionales, participa la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) en evaluación realizada por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

A través de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) 2020, verificadores procedentes de Ciudad Victoria evalúan gestiones, procedimientos y resultados de diversos organismos.

El gerente general de COMAPA, licenciado LUIS MORENO, mencionó que en este ejercicio se muestra el resultado del trabajo realizado por el organismo en la ciudad, lo cual ha posicionado a Nuevo Laredo como uno de los municipios mejor evaluados por seis años consecutivos.

“Se llevó a cabo una primera revisión del diagnóstico, por parte del INAFED, nosotros, como proveedores de agua a la ciudad, tenemos la responsabilidad de informar detalladamente nuestra función, proyectos, carencias en el servicio de COMAPA y cuánta población es beneficiada”, mencionó el Gerente General.

Entre los parámetros a evaluar se trataron temas como: reglamentación municipal, estructura administrativa de servicios públicos, situación del agua potable y drenaje en la ciudad; tratamiento y disposición de aguas residuales; Plan Operativo Anual (POA) de cada departamento, carencias y cartera de proyectos para mejora de los servicios públicos.

La reunión se llevó a cabo por medio de videoconferencia, donde estuvieron presentes los representantes de esta administración: GERARDO CAMPELL, coordinador jurídico; NANCY VARELA, asesora jurídica; ANA LOZANO, coordinadora de Recursos Humanos; MARIO CANTÚ, gerente administrativo; XÓCHITL REYES, jefa de Padrón de Usuarios; JOSÉ DELGADO REYES, jefe de Cultura del Agua, JAVIER SAAVEDRA, coordinador de Proyectos y Construcción; HÉCTOR ARZATE, jefe del Departamento de Proyectos; GABRIELA PACHECO, coordinadora administrativa del área Comercial; VERÓNICA GARCIA, gerente comercial; ANGELES ROMERO, coordinadora de Calidad y ERIKA BARRERA, auxiliar de Calidad y Procesos.

Y LOS VERDES DE TAMAULIPAS

EN GIRA DE TRABAJO, el dirigente del Partido Verde, RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS, dijo que se encuentra entregando nombramientos a los integrantes de las dirigencias del sector rural, donde la población electoral es amplia e importante para su partido.

Así como también señaló que en Tampico el coordinador local, JOSÉ LUIS ORTIZ LÓPEZ, se reunió con lideres sociales y entregó nombramientos a ESMERALDA PEÑA, como secretaria de capacitación partidista; CARLOS DE JESÚS PANIAGUA ARIAS como secretario del Medio Ambiente y RAMIRO HERNÁNDEZ en Finanzas.

TAMBIEN ESTUVO en el municipio de Madero en gira de trabajo, entregando algunos apoyos alimentarios y coincidiendo en que hay que trabajar

por mejorar a Tamaulipas y las ciudades en cuanto a sus servicios primarios.

ESTA VEZ NUESTRO AGRADECIMIENTO

Es como dijimos en nuestras colaboraciones a muchos amigos que nos han hecho presente y patentizado su apoyo moral por el deceso de nuestro señor padre, DON RODOLFO VIVIÁN ÁVILA el pasado siete de julio, a nombre de nuestra señora madre SOCORRITO y mis hermanos, así como familia, gracias por su apoyo a nuestro amigo DON JOSÉ ISABEL MALDONADO TREVIÑO, doctor FELIPE GARZA NARVÁEZ, delegado de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas; profesor FLORENCIO MEDINA CANTÚ, FELÍCITAS SALINAS, profesor FARAÓN GARZA LÓPEZ, FELÍCITAS PÉREZ. Al periodista DON FELIPE MILÁN HERNÁNDEZ, profesor FERNANDO MARROQUÍN, licenciado FRANCISCO JAVIER AGUILAR FLORES Y FELIPE REYNA.

Además del amigo JOSÉ SERAFÍN GÓMEZ CABALLERO, JOSÉ ANTONIO GARCÍA, JORGE VENEGAS, ingeniero JOEL ARMANDO DOMÍNGUEZ AGUILAR, JOSÉ LUIS GONZÁLEZ, JORGE VALDEZ VARGAS, ex diputado local; licenciado JUAN MANUEL PINAL, JUAN MARTÍN URIBE CERVANTES, JUANY GUAJARDO, JAVIER GALVÁN, JOSÉ LUIS ESPINO CASTILLO, JAVIER ACEBO Y profesor JESÚS ORTIZ BETANCOURTH.

ENVÍO mi felicitación por su cumpleaños este diez de septiembre a JUAN MORENO ARJONA, LUIS ENRIQUE ARREOLA VIDAL, MARTHA GUEVARA DE LA ROSA, MARIO CHABLE REYES, LUIS

GERARDO CAVAZOS GALLEGOS, ex dirigente de la FSTSE Tamaulipas; ROGELIO SALDAÑA PULIDO y HERIBERTO DEANDAR ROBINSON, director del periódico Hora Cero de Reynosa… Y NOS VEREMOS.