A través de una entrevista en ‘Ventaneando’, Thalía acepta que es una mujer de barrio, tal cual como lo interpretaba en las telenovelas, ya que se sentía identificada y le parecía divertido y natural.

A pesar de que ya dio un salto importante en lo personal y profesional luego de haberse mudado a Nueva York, la cantante de 49 años, no se le olvidan sus raíces en México.

Y es que hace unos días, Thalía sorprendió con tremendas palabras al encontrarse una rana, el único animal que la pone a temblar, por lo que aceptó que «se me sale Thalía la del barrio total, o sea es algo que no lo puedo controlar es algo como que me florece la Santa María la Ribera; así rico, sabroso».

Recordemos que, la también actriz creció en dicha colonia de Ciudad de México, donde vivió en la famosa «Casa de los perros», nombrada así por su fachada que está adornada con 27 perros tallados en piedra. El inmueble está ubicado en el número 153 de la calle Salvador Díaz Mirón.

Por último, «yo soy muy malhablada y eso es algo en lo que estoy trabajando, y bueno, cuando me enojo todavía peor», aseguró la cantante mexicana, quien está promocionando su más reciente sencillo titulado ‘La luz’ al lado del reguetonero Myke Towers.

Con información de: tvnotas.com.mx