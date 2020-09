¿El chocolate genera acné?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A lo largo de los años, la sociedad se ha hecho a la idea de que comer chocolate influye en la generación de acné; sin embargo, científicos han comprobado que por sí solo, éste no provoca la aparición de granos y espinillas, pero la saturación de azúcar y grasas, sí.

Según una investigación de realizada por Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, los alimentos con grandes cantidades de azúcar, grasas saturadas y lácteos, son los que incrementan el riesgo de incrementar la aparición de acné.

Propiedades del chocolate

El chocolate proteger contra la caries al tener un efecto antibacterial en la boca.

Tiene propiedades relajantes e incrementa la creatividad.

El chocolate negro reduce el riesgo de una enfermedad relacionada con el corazón, además ayuda al control de colesterol y triglicéridos.

Es considerado un afrodisíaco por excelencia, debido a que ayuda al deseo si estás en un entorno que invita al sexo.

Asimismo, contribuye a la liberación de endorfinas, las “hormonas de la felicidad”, por lo que ayuda a entrar a un estado generalizado de placer y bienestar.

Con información de: radioformula.com