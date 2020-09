Vocalista de la Banda El Recodo da positivo a covid-19

En entrevista, el líder de la agrupación dio a conocer la noticia y mencionó que debido a eso cancelaron un auto-concierto que tendrían en Anaheim, California.

«Nuestro compañero Geovanni (Mondragón) no viene porque está contagiado, desafortunadamente. Dentro de lo que cabe se encuentra bien. Quería decirlo de viva voz y que no fuera a correr como un chisme de por qué no se encontraba», mencionó. «Creemos que fue por parte de la esposa, su papá se contagió y murió».

En redes sociales trascendió que también Joel Lizárraga, Víctor Sarabia y Luis Ibarra dieron positivo a coronavirus, pero hasta el momento no se ha informado de manera oficial.