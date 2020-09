Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Anoche 13 de septiembre, los espectadores de “Exatlón México” pasamos toda clase de corajes y malos ratos y todo por culpa de Patricio Araujo. Sí, uno de los hombres más grandes de la competencia perdió los estribos y le salió una actitud tan machista que no habíamos antes que claramente nos sorprendió a todos (para mal). Y es que “Pato”, como le llaman de cariño, se atrevió a insultar a su compañera de Héroes, Cecilia Álvarez llamándola “marrana” y “gorda”.

Todo comenzó cuando Cecy y Zudikey (pareja de Pato) competían y resultado del duelo, se impuso la roja, pero en el momento en el que Cecy volvía con los Héroes, sin querer (repetimos SIN QUERER) dio un codazo a Araujo, quien sacó la furia que lleva dentro y le reclamó por golpearlo.

Aunque se le dijo que había sido un accidente, Araujo insistía en que le habían pegado, lo que provocó el enojo de Ernesto Cazares, quien con tan solo 20 años demostró ser mucho más caballero que Patricio a sus 32 y salió a defender a su compañera mujer de las microagresiones del futbolista.

“Loco, no te pongas así con una niña”, le dijo Cazares, pero Araujo parecía no entender lo que le decían y seguía gritando como loco que Cecy era una “gorda”, “marrana”, hasta le pidió a Ernesto que si no quería que la ofendiera pues “la calmara”. Patricio, ¿por qué un hombre tiene que “calmar” a su compañera de equipo?

“Me pegó un codazo, gorda, marrana”, decía Araujo, a lo que Ernesto le pedía calma:

“Loco, no seas así. Eres hombre, cómo que marrana, wey, cómo que marrana”. ¿Te gustaría que le dijeran así a tu mujer?”.

A lo que Araujo respondió: “dile, dile, yo no me agüito, cálmala, cálmala”.

PERO, ¿POR QUÉ NO HIZO NADA LA PRODUCCIÓN?

Ahora, ¿por qué si Antonio Rosique es el mejor conductor de este tipo de reality shows, que además, se caracteriza por ser justo y empático, no hizo nada para parar estas microagresiones?

En una competencia con atletas de élite, que nos han representado a nivel mundial, que son inspiración y ejemplo de muchos, ¿por qué la producción de TV Azteca permite esas microagresiones contra una mujer? ¿Por qué no expulsó al competidor en ese momento? ¿Por qué no se envía el mensaje a la audiencia de que en esa producción NO se va a tolerar la más mínima agresión contra una mujer? ¿Por qué no se hizo nada?

En una competición lo que debe reinar es el respeto por el oponente y también estamos cansados de la actitud arrogante de los Titanes, quienes siempre quieren hacer menos a sus compañeros Héroes, ya sea porque son de la costa, por cómo hablan, porque no ganan como ellos.

¿Es eso lo que los niños y menores de edad deben aprender de un reality show como “Exatlón” que por años ha sido del gusto de la gente?

Así como la gente en redes sociales, también exigimos un castigo para Araujo, porque en pleno 2020, las agresiones contra las mujeres no se pueden ni se deben seguir tolerando. NI UNA MÁS.

