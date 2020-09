Sinergia un imperante en estos tiempos

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

María José Zorrilla

Muchos son los casos a nivel mundial que han desembocado en resultados catastróficos por ignorar las críticas del público, por no ajustar los canales de comunicación o por tomar decisiones tardíamente. También los hay en el sentido contrario como el que comenta Eduardo Caccia en su columna de ayer sobre el Pontiac y el helado de vainilla.

En el tema político una ciudadanía activa y participativa que actúa de manera coordinada en tiempo y forma, no solamente es síntoma de una buena salud democrática, sino que puede significar un cambio de rumbo para que las cosas caminen bien y sobre todo resuelvan situaciones que se estaban empantanando en verdaderos momentos de crisis.

Hace más de 45 días el Secretario de Turismo anunciaba un paquete de préstamos de 11400 millones de pesos para hoteles, agencias de viaje y de transportación turística que estaba literalmente atorado. Con la mejor voluntad del Señor Torruco para financiar a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, algo acontecía que los préstamos no estaban disponibles en la banca privada. Había comentarios entre funcionarios de menor nivel de la banca de desarrollo que afirmaban que los ejecutivos de los bancos no conocían los mecanismos para bajar esos recursos. En ese juego de culpabilidades entre funcionarios de segundo nivel, los créditos no salían. Entonces una servidora apoyada por un grupo de ciudadanos, por periodistas, amigos, redes sociales y medios de comunicación de Jalisco, Nayarit, Tamaulipas, Cd de México y Nuevo León, desempeñamos un papel muy importante en la difusión de una carta abierta dirigida al presidente López Obrador, al Secretario de Turismo y al director de Nafinsa dando cuenta de la situación, y la imposibilidad de acceder a esos recursos cuando había promesa que saldrían cuanto antes. En el caso del misterio del helado de vainilla, la solución llegó cuando después de varias misivas del cliente explicando el problema que sonaba a ciencia ficción, la General Motors envía un ingeniero a probar el asunto y en efecto el carro no encendió después de comprar helado de vainilla y si lo hacía después de comprar helado de otro sabor. La respuesta se reveló después de varios estudios realizados. Un bloqueo provocado por el vapor de combustible no alcanzaba a disiparse con el motor caliente ya que se servía más rápido el helado de vainilla que el de los demás sabores en la tienda donde los vendían. General Motors hizo las correcciones necesarias y Caccia comenta que incluso se dice que la armadora le regaló un nuevo Pontiac al cliente. En el caso de los créditos, el secretario de turismo ante la presión ejercida, decidió realizar una reunión para dilucidar que estaba sucediendo. No se habían dado las condiciones ni estaban las garantías necesarias por parte del gobierno para que la banca de desarrollo Nafin y Bancomext soltaran finalmente esos créditos a la banca privada. La reunión zoom realizada con el secretario Torruco, el secretario de turismo de Jalisco, el representante de Nafin a nivel nacional, el presidente nacional de Coparmex, el encargado de la comisión de turismo de Coparmex, así como distintos actores del turismo jalisciense y el presidente la asociación de bancos de México, se realizó con todo éxito el pasado viernes 11 de septiembre, llegando así a una conclusión efectiva. Las partes involucradas dilucidaron los atorones, las condiciones estaban dadas, las garantías aclaradas y los créditos finalmente estarán a disposición de las MiPymes (hoteles, agencias de viaje y de transportación turística) con créditos de 200 mil pesos hasta 30 millones de pesos con una tasa preferencial de hasta 13.5 % anual, seis meses de gracia y hasta 60 meses para liquidarlos. Son muchos los actores a los que habría que darles las gracias por haber logrado desempantanar este asunto que requería atención inmediata. Fueron las sinergias que se dieron entre la ciudadanía y el sector público y privado lo que produjo la magia de la solución. Destaca la atención que finalmente dio el secretario Torruco para dar cumplimiento a su palabra. Ante los hechos podemos deducir varias conclusiones de este caso. La importancia de ejercer el derecho como ciudadano de reclamar cuando hay una causa justa; la apertura del sector público para atender una petición ciudadana; la voluntad política de los actores involucrados; la intervención de Coparmex, de mi amigo Gabriel Igartúa de la Comisión de Turismo, de Nafinsa, Bancomext y los medios de comunicación como Vallarta Opina, Nayarit Opina, Diario de Ciudad Victoria que de manera gratuita dieron a conocer la carta petitoria; así como el apoyo de infinidad de amigos a través de columnas y comentarios en foros zoom y a través de las redes sociales como Enrique de la Madrid, mi compañera Eva Garza del TEC, Ezequiel Parra de Tepic, Miguel Angel Sánchez de Armas del DF y cientos de compañeros y seguidores de Facebook. Mención especial a mi amigo Luis Reyes Brambila quien sugirió la publicación de la carta abierta para que tuviera más eco que lo alcanzado en mi Columna Tercera Llamada donde ya hacía mención del problema días antes. Señor Miguel Torruco, mis respetos por haber escuchado nuestra petición para que pudiera cumplir cabalmente su palabra ante la premura de los tiempos. Para que pudiera cumplir con las buenas intenciones para con el sector más devastado por la crisis del COVID. Las MiPymes estamos muy agradecidas que estos préstamos finalmente puedan llevarse a cabo con prontitud porque el tiempo es oro y muchas ya estamos en situación de emergencia. De todo corazón gracias funcionarios, amigos, empresarios, periodistas ejecutivos de bancos y a los directivos de Nafin de Jalisco Lic. Armando Camarena y de Nayarit José Luis González y a Gabriel Igartúa de Coparmex, artífice de esta trascendental sinergia para el sector turístico del país. Las sinergias funcionan cuando hay voluntad política como lo insistió el secretario Miguel Torruco en la reunión del pasado viernes. No olvidemos que las sinergias se generan cuando hay participación ciudadana unida y voluntad política para atender reclamos razonables, sensibles y urgentes.