Kanye West asegura que es el nuevo Moisés

Kanye West, quien ahora contiende como candidato a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, ha vuelto a dar de qué hablar con sus últimas declaraciones luego de comparar a la NBA y la industria de la música con los barcos que transportaban esclavos en el siglo XVIII y autoproclamarse el nuevo Moisés.

El rapero que hace algunos días se hizo viral al mostrarse observando un partido NBA en una pantalla gigante ha provocado gran controversia en internet al asegurar que tanto la asociación de baloncesto como las disqueras explotan a los jugadores y artistas respectivamente.

“Necesito ver los contratos de todos en Universal y Sony. No voy a ver cómo esclavizan a mi gente. Estoy arriesgando mi vida por mi gente. La industria de la música y la NBA son barcos de esclavos modernos y yo soy el nuevo Moisés”, escribió la pareja de Kim Kardashian en un tuit que ha comenzado a circular en la red.

I need to see everybody’s contracts at Universal and Sony

I’m not gonna watch my people be enslaved

I’m putting my life on the line for my people

The music industry and the NBA are modern day slave ships

I’m the new Moses

— ye (@kanyewest) September 15, 2020