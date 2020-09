‘Sally’ mantiene rumbo a la costa de EU

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

“Sally” se mantiene en categoría 1, y sostiene su lento camino hacia la costa de Mississippi en Estados Unidos.

Este martes, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos alertó del riesgo de inundaciones costeras “históricas” en el norte del Golfo de México a causa del huracán Sally, que avanza muy lentamente hacia territorio estadounidense con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora.

El director del NHC, Ken Graham, señaló que “Sally” dejará un evento histórico de lluvia en la costa del Golfo de México durante este martes y miércoles.

Hurricane #Sally is likely to produce extreme life-threatening flash flooding through Wed along and just inland of the central Gulf Coast from the western Florida Panhandle to far southeastern Mississippi. @NWSWPC expects 10-20" of rain, isolated 30"- historic flooding possible. pic.twitter.com/RPHVT0LR4F

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 15, 2020