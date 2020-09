“Chapito” Montes se despide de la Selección Mexicana

“Yo tomé la decisión de no ir a la selección. Me vine desilusionado de la última convocatoria porque venía con un buen nivel en mi club, llamaban a 26, 27 jugadores y al hacer futbol yo no entraba, entonces pensé que no tengo nada que hacer ahí, que mi lugar tenía que ser ocupado por un joven”, señaló Montes.

“Nadie es indispensable en la selección, y menos yo que he tenido poca o nula participación en este proceso. Le compartí mi decisión al profe (Gerardo Martino) y lo tomó de buena manera. Estoy agradecido con él porque me dio la oportunidad de ir a una Copa Oro”, enfatizó.

Chapo refirió que en sus últimos llamados, regresaba a su club tras más de una semana concentrado con el Tri y con pocos minutos en la cancha, por lo que llegaba sin ritmo.

Señaló que se va a agradecido por defender a la selección mexicana, pero ahora se enfocará al Club León. “Ahora estoy enfocado en dar más alegrías a la afición y dejar más cosas para cuando me retire”.