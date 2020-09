Chica que corrige pronunciación se le escapa un ‘haiga’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La tiktoker Paris Danielle se hizo famosa hace unos meses por publicar un video donde ‘corregía’ la forma de pronunciar algunas marcas de ropa, ahora se le escapó un ‘haiga’ en otro video y las redes no la perdonan.

La tiktoker pidió en un video que le ayudaran a denunciar su cuenta de Instagram, ya que dio su contraseña y se la robaron.

El asunto es que casi al finalizar el video, la chica que gusta de corregir a las personas, se le escapó un ‘haiga’ en lugar de ‘haya’.

«Hola, oigan… de verdad que nunca les pido nada, pero me acaban de quitar mi cuenta de Instagram. Súper tonta le pase mi contraseña a alguien. Claro que si suben algo a mi historia o algo obvio no soy yo.

«Y también quería decir que si me pueden ayudarme denunciándola y diciendo que me la robaron. No sé qué opciones haiga. Por favor se los ruego», dijo en el video.

Las redes no esperaron para echarle en cara su error y rápidamente se hizo tendencia en twitter.

Con información de: abcnoticias.mx