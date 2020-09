Delfines son captados tomados de las aletas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Australia, un hombre captó el momento en el que dos delfines sostienen sus aletas mientras nadan.

Brian Kirby, oficial técnico en la Oficina Australiana de Meteorología, fue el encargado de grabar este video que se está volviendo viral.

Kirby se encontraba a bordo de una pequeña embarcación en Gladstone, Australia cuando vio a varios delfines nadando cerca de la proa del barco.

Brian enseguida sacó su cámara para grabar a los delfines y capturó el momento en que uno de ellos acercó una de sus aletas pectorales a la de otro como si quisiera “tomarlo de la mano”. Brian dijo:

«Fue simplemente bonito de ver. En ese momento no me di cuenta de que los delfines se estaban «cogiendo» de las aletas. Sólo me percaté cuando llegué a casa y pude revisar con tranquilidad todas mis fotos y vídeos».

Con información de: debate.com