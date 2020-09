‘Teddy’ se intensifica a huracán categoría 3

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

A huracán categoría 3 se intensificó “Teddy”, quien mantiene vientos de 195 kilómetros por hora sobre mar abierto en el Atlántico, mientras “Sally”, degradada a depresión tropical, sigue descargando lluvias torrenciales en Alabama y Georgia, a la vez que la crecida del mar en la costa retrocede.

Posterior a que “Sally” tocó tierra en Gulf Shores, localidad costera Alabama, avanzaba tierra adentro de ese estado en dirección noreste a 19 kilómetros por hora.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) señaló que el centro de la depresión tropical, que presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, se encontraba a 90 kilómetros por hora de Montgomery, en Alabama.

Su trayectoria indica que hoy cruzará el sureste de Alabama, luego la parte central de Georgia y esta noche o el vienes estará sobre Carolina del Sur.

De “Sally” solo quedarán remanentes para el viernes por la noche, según el NHC.

El Centro Nacional de Huracanes ha retirado todas las advertencias que estuvieron en efecto en las zonas costeras del noreste del Golfo de México, donde no se ha informado de víctimas por Sally aunque sí de crecidas del mar e inundaciones causantes de cuantiosos daños en Alabama y el extremo noroccidental de Florida.

La lista de posibles efectos de “Sally” en el tramo final de su viaje desde el Atlántico es larga.

Hurricane #Teddy Advisory 21: Teddy Becomes a Major Hurricane. Swells Forecast to Spread Across the Southwestern Atlantic Into This Weekend Increasing Rip Current Threat. https://t.co/VqHn0u1vgc

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 17, 2020